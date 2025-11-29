Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Pablo Ibanez'in golüyle 1-0 geriye düşen Barcelona, maçın başında sürpriz bir skorla karşı karşıya kaldı. Konuk ekip, bu golle Camp Nou'da maça adeta 1-0 önde başladı.

GENÇ YILDIZ YAMAL VE DANI OLMO SAHNEDE

Barcelona, erken golün şokunu çabuk atlattı. 8. dakikada Lamine Yamal skora dengeyi getirirken, 26. dakikada Dani Olmo sahneye çıkarak takımını 2-1 öne taşıdı. Karşılaşmanın son bölümünde oyunun hâkimi olan Barcelona, 90+3. dakikada Dani Olmo'nun bir kez daha fileleri havalandırmasıyla maçı 3-1'e getirdi ve mücadele bu skorla tamamlandı.

LİDERLİK KOLTUĞU DEĞİŞTİ

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 34'e yükseltti ve 32 puanda bulunan Real Madrid'i geride bırakarak maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Deportivo Alaves ise 15 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇ

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, yine sahasında bu kez Atletico Madrid'i ağırlayacak. Deportivo Alaves ise evinde Real Sociedad ile karşılaşacak.