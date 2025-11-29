PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho'dan geri dönüş! Nacional - Benfica: 1-2 | MAÇ SONUCU

Portekiz Ligi’nin 12. haftasında Benfica, Nacional deplasmanında zorlu bir sınav verdi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin 60. dakikasında Jesus Ramirez'in golüyle 1-0 geriye düşen Benfica, baskısını artırarak oyunun kontrolünü ele aldı. Aranan gol 89. dakikada Gianluca Prestianni ile gelirken; 90+5. dakikada sahneye çıkan Vangelis Pavlidis, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla Benfica puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Nacional ise 12 puanda kaldı. Benfica, gelecek hafta dev derbide Sporting'i ağırlayacak. Nacional ise Alverca deplasmanına çıkacak.

