Mücadelenin 60. dakikasında Jesus Ramirez'in golüyle 1-0 geriye düşen Benfica, baskısını artırarak oyunun kontrolünü ele aldı. Aranan gol 89. dakikada Gianluca Prestianni ile gelirken; 90+5. dakikada sahneye çıkan Vangelis Pavlidis, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla Benfica puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Nacional ise 12 puanda kaldı. Benfica, gelecek hafta dev derbide Sporting'i ağırlayacak. Nacional ise Alverca deplasmanına çıkacak.