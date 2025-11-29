PODCAST CANLI YAYIN

Güneydoğu'da 3 puanlık vurgun! Gaziantep FK - Eyüpspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK ile Eyüpspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Maça etkili başlayan Eyüpspor, 10. dakikada Umut Bozok'un penaltı golüyle öne geçti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren ikinci gol ise 88. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Gaziantep FK'nin tek golü 90+6. dakikada Emmanuel Boateng'den geldi.

Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'yı devirdi

GAZİANTEP'İN İLGİNÇ GOLÜ

Karşılaşmanın uzatma anlarında ilginç bir pozisyon yaşandı. 90+5'te orta sahada topu alan Boateng, kimsenin müdahale etmemesi üzerine ceza sahasına kadar ilerleyip topu boş kaleye gönderdi. Bu sırada Eyüpsporlu Yalçın ile Gaziantep FK'den Camara arasındaki tartışma nedeniyle birçok oyuncu müdahale için pozisyonu bırakmıştı.

Eyüpspor 14. haftada Kayserispor'u ağırlayacak

SERİLER BOZULDU

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın üç maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Orhan Ak'ın çalıştırdığı Eyüpspor dört maç sonra galip gelmeyi başardı.

Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 12'ye yükseltti, Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

