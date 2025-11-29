Güneydoğu'da 3 puanlık vurgun! Gaziantep FK - Eyüpspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Gaziantep FK ile Eyüpspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Maça etkili başlayan Eyüpspor, 10. dakikada Umut Bozok'un penaltı golüyle öne geçti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren ikinci gol ise 88. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Gaziantep FK'nin tek golü 90+6. dakikada Emmanuel Boateng'den geldi.
GAZİANTEP'İN İLGİNÇ GOLÜ
Karşılaşmanın uzatma anlarında ilginç bir pozisyon yaşandı. 90+5'te orta sahada topu alan Boateng, kimsenin müdahale etmemesi üzerine ceza sahasına kadar ilerleyip topu boş kaleye gönderdi. Bu sırada Eyüpsporlu Yalçın ile Gaziantep FK'den Camara arasındaki tartışma nedeniyle birçok oyuncu müdahale için pozisyonu bırakmıştı.
SERİLER BOZULDU
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın üç maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Orhan Ak'ın çalıştırdığı Eyüpspor dört maç sonra galip gelmeyi başardı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla Eyüpspor puanını 12'ye yükseltti, Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.