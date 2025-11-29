PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcunun durumu açıklandı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı öncesi Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık yaşadığını açıkladı ve milli futbolcunun durumunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

