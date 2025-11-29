PODCAST CANLI YAYIN

Amrabat'tan kötü haber!

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Utrecht maçında sakatlanan Sofyan Amrabat'ın Sevilla derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Giriş Tarihi:
Real Betis, Sevilla derbisinde iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak.

PELLEGRINI AÇIKLADI

İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, Utrecht maçında sakatlanan Sofyan Amrabat ve Isco'nun Sevilla maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

Pellegrini, "Amrabat ve Isco, pazar günü forma giyemeyecek. Isco'ya yedi dikiş atıldı." dedi.



SAKATLIK YAŞADILAR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Utrecht karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Amrabat ve Isco, sakatlık yaşamalarının ardından oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

LİGDE SEVILLA DERBİSİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Utrecht'i 2-1'lik skorla mağlup eden Real Betis, ligde pazar günü derbide Sevilla'nın konuğu olacak.

