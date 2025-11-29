5 maçlık seri! Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund: 1-2 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund, BayArena’da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Dortmund 2-1 kazanarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Dortmund, 41. dakikada Aaron Anselmino'nun golüyle öne geçti. İkinci yarıda tempo yükselirken sarı-siyahlılar, 65. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Leverkusen, 83. dakikada Christian Kofane ile skoru 2-1'e getirse de kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı.
DORTMUND'UN SERİSİ DEVAM EDİYOR
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. maçını kaybetmedi ve çıkışını sürdürdü.
SALİH ÖZCAN KADRODA YOKTU
Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, teknik tercihle maç kadrosunda yer almadı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu galibiyetle Dortmund puanını 25'e yükseltirken, Leverkusen 23 puanda kaldı. Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen ise Augsburg deplasmanına çıkacak.