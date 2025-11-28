Tim Jabol Folcarelli'den taraftara mesaj: Tarihe geçmek istiyorum

Bu sezon Trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri haline gelen Tim Jabol Folcarelli kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Böyle büyük bir kulüpte oynadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Fransız yıldız, "Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum" ifadesini kullandı. Folcarelli, Trabzonspor'dan övgüyle bahsederek, "Trabzonspor harika bir tarihi olan ve tutkulu taraftarlarıyla çok önemli bir kulüp... Taraftarın futbola olan tutkusu çok üst düzey" dedi.