Trabzonspor'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Fransız futbolcu, “Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum” diye konuştu.

Tim Jabol Folcarelli'den taraftara mesaj: Tarihe geçmek istiyorum

Bu sezon Trabzonspor'un en önemli isimlerinden biri haline gelen Tim Jabol Folcarelli kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Böyle büyük bir kulüpte oynadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Fransız yıldız, "Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum" ifadesini kullandı. Folcarelli, Trabzonspor'dan övgüyle bahsederek, "Trabzonspor harika bir tarihi olan ve tutkulu taraftarlarıyla çok önemli bir kulüp... Taraftarın futbola olan tutkusu çok üst düzey" dedi.

EN İYİ 11'DE CRISTIANO YOK!

Folcarelli futbol tarihinin en iyi 11'ini yaptı. İşte o takım: Neuer, Marcelo, Ramos, Thiago Silva, Dani Alves, Iniesta, Busquets, Yaya Toure, Ronaldinho, Messi, Ronaldo Nazario.

Tim Jabol Folcarelli bu sezon Trabzonspor formasıyla 3 asist yaparken, henüz gol atamadı.

