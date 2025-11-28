PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool için şaşırtan Klopp iddiası

Performans düşüşü sonrası Arne Slot üzerindeki baskı artarken, İngiltere'de en çok konuşulan konu ise Jürgen Klopp'un olası geri dönüşü.

Liverpool'da işler karışıyor. Arne Slot üzerindeki baskı her geçen gün artarken, tecrübeli teknik adamın West Ham maçında kulübede olacak olması bile yönetimdeki soru işaretlerini azaltmıyor.

Son haftalarda takımın düşen performansı, özellikle Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gibi kilit isimlerin ciddi form sorunları, kulüpte bir kriz havası yarattı.

Takımın oyunu dağınık, tutarsız ve kontrolsüz görünürken, İngiliz basını teknik direktör konusunda "alternatifsizlik" yaşandığını yazıyor. Piyasada güçlü bir adayın olmaması, belirsizliği daha da artırıyor.


HAMANN'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Liverpool'un eski oyuncularından ve kulüple güçlü bağı bulunan Didi Hamann, Sky'daki köşe yazısında hem takıma hem de Arne Slot'a çok ağır eleştiriler yöneltti. Hamann, "Arne Slot takım üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti. Liverpool parçalarına ayrılıyor, herkes kafasına göre oynuyor. Salah'ın PSV'nin ikinci golündeki davranışı bunun en büyük göstergesi," dedi.

Hamann'a göre Premier Lig'deki ilk dört hedefi ciddi tehlikede:

"Liverpool'un ilk dörde girmesi çok zor. Bu sorunların kısa sürede çözülmesi imkânsıza yakın. Durum o kadar karışık ki kulüp içinde teknik direktör tartışmasının başlamaması mümkün değil."

JÜRGEN KLOPP İHTİMALİ

Hamann, Slot'ın görevden ayrılmasının yakın olduğunu savunurken, yerine gelebilecek en sürpriz ismin adını verdi: Jürgen Klopp.

"Liverpool'un muhtemelen alternatif teknik direktörlerle temas kurduğunu düşünüyorum. Klopp'la da konuşmuş olmaları şaşırtıcı olmaz. Geri dönüşünün ihtimalini bilmiyorum ama gerçekleşirse on yılın hikayesi olur," ifadelerini kullandı.

Arne Slot üzerindeki baskı büyürken, Liverpool'un geleceği ve olası bir Klopp dönüşü İngiltere'de futbol gündeminin merkezine oturdu.

