Galatasaray Sallai için Tahkim'e gidecek
Galatasaray, Tahkim Kurulu'na başvurarak Roland Sallai'nin cezasının düşürülmesini talep edecek.
Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de PFDK'dan geldi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip oyuncuya yönelik yaptığı ciddi faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi 2 maçla cezalandırdı.
Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak olan sarı-kırmızılılar cezanın düşürülmesini isteyecek.