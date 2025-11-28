PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig’de sezonun kaderini etkileyebilecek dev mücadele için tribünlerdeki heyecan giderek artıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray’ı Kadıköy’de buluşturacak olan derbi, hem zirve yarışının seyrini değiştirebilecek hem de haftanın spor gündemine damga vuracak. Peki Fenerbahçe - Galatasaray biletleri satışa çıktı?

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte derbi maçının bilet fiyatları

Taraftarların merakla beklediği karşılaşma için "Biletler ne zaman satışa çıkacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, kulüplerden gelecek resmi açıklamalar nefesler tutulmuş şekilde takip ediliyor. İşte dev derbiye dair bilet fiyatları ve satış sürecine ilişkin son bilgiler…

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak FenerbahçeGalatasaray derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı. Biletlerin önümüzdeki günlerde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

