Beşiktaş'ta 4 futbolcu için ayrılık kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dört futbolu için ayrılık raporu verdi.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken ayrılacak oyuncu listesi de şekillenmeye başladı.

4 İSİM İÇİN AYRILIK

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak 4 isim için raporunu verdi. Deneyimli teknik adamın raporuna göre, Jonas Svennson, Milot Rashica, Rafa Silva ve Felix Uduokhai yer alıyor.



FESİH VE SATIŞ

Beşiktaş, Svensson'a teklif gelmemesi halinde sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmeyi planlıyor. Takımda beklentilerin altında kalan Rashica ile Uduokhai ise cazip teklif gelmesi halinde satılacak.

