Yunanistan'da puanlar paylaşıldı! PAOK - Brann: 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe’nin bir sonraki rakibi Brann, Yunanistan temsilcisi PAOK’a konuk oldu. Toumba Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı.

Giriş Tarihi:
Ev sahibi PAOK'un golü Luka Ivanusec'ten gelirken, Brann maçın 89. dakikasında Emil Kornvig ile eşitliği sağladı. Bu skorla iki takım da puanını 8'e yükseltti.

BRANN'IN SIRADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Avrupa Ligi'nin bir sonraki karşılaşmasında Brann sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. PAOK ise Bulgaristan temsilcisi Ludogorets deplasmanına çıkacak.

