Talisca Avrupa Ligi'nde de attı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Ferencvaros karşılaşmasında kaydettiği golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk skorunu üretti.
Süper Lig'de 6 gole ulaşan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord karşısında da fileleri sarsmıştı. Talisca, attığı bu golle sezonun üç ayrı kulvarında skora katkı vermiş oldu.
69. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de gol sevinci yaşayarak performansını sürdürdü.