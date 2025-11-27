Talisca Avrupa Ligi'nde de attı

Süper Lig'de 6 gole ulaşan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord karşısında da fileleri sarsmıştı. Talisca, attığı bu golle sezonun üç ayrı kulvarında skora katkı vermiş oldu.

69. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de gol sevinci yaşayarak performansını sürdürdü.