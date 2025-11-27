Partizan'dan Obradovic'in istifasına ret!

Partizan, başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifasını geri çevirdi.



İSTİFA AÇIKLAMASI



Obradovic, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını açıkladı.



Obradovic, istifa açıklamasında, Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve, "4,5 yıl önce sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en güzel hayali yaşamak için yola çıktım. 10 yıl sonra Partizanımızın EuroLeague'in tekrar parçası olmasını arzuluyor ve hedefliyordum. Bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, bunu en çok hak eden sizler sayesinde basketboldan çok daha fazlası haline geldi. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip istifamı sunmam gereken an geldi. Kulübümüze destek olan herkese, kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, kulübün tüm çalışanlarına, oyunculara, teknik ekibime ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Her zaman aranızdan biriyim, sonsuza dek minnettarım." ifadelerini kullandı.



YÖNETİMDEN RET!



Partizan Yönetim Kurulu, Obradovic'in bu istifasının ardından perşembe günü bir araya geldi. Sırp temsilcisinde yönetim kurulu, başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle, Obradovic'in istifasını oy birliğiyle kabul etmedi.



Yönetim, bu kararının ardından Obradovic'ten istifa kararını bir kez daha gözden geçirmesini, istifadan vazgeçmesini ve görevine devam etmesini istedi.



Partizan, bu sezon EuroLeague'de yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

