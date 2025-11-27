Jhon Duran kırmızı kart gördü! Kritik maçta direkt atıldı
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Ferencvaros ile karşılaştığı maçın uzatma anlarında kırmızı kart çıktı. Jhon Duran, takımını 10 kişi bıraktı.
Giriş Tarihi:
Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 90+3. dakikasında Jhon Duran, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.
MAÇIN SON ANLARINA DAMGA VURDU
Duran'ın gördüğü kırmızı kart, mücadelede son dakikalara damga vuran olay oldu. Fenerbahçe, kalan sürede sahada bir kişi eksik mücadele etti.