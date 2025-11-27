PODCAST CANLI YAYIN

Jhon Duran kırmızı kart gördü! Kritik maçta direkt atıldı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Ferencvaros ile karşılaştığı maçın uzatma anlarında kırmızı kart çıktı. Jhon Duran, takımını 10 kişi bıraktı.

Giriş Tarihi:
Jhon Duran kırmızı kart gördü! Kritik maçta direkt atıldı

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 90+3. dakikasında Jhon Duran, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

MAÇIN SON ANLARINA DAMGA VURDU

Duran'ın gördüğü kırmızı kart, mücadelede son dakikalara damga vuran olay oldu. Fenerbahçe, kalan sürede sahada bir kişi eksik mücadele etti.

Kanaryaya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCUKanaryaya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
İdefix
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek: Maçı tribünde takip etti
CANLI | Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısından sonra İstanbul'a geçti
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "yasal adım" mesajı: Önce rapor hazırlanacak
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!