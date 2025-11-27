Jhon Duran kırmızı kart gördü! Kritik maçta direkt atıldı

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 90+3. dakikasında Jhon Duran, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

MAÇIN SON ANLARINA DAMGA VURDU

Duran'ın gördüğü kırmızı kart, mücadelede son dakikalara damga vuran olay oldu. Fenerbahçe, kalan sürede sahada bir kişi eksik mücadele etti.