Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe'den iki transfer!
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun ve Emre Mor ile görüştüklerini açıkladı.
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
CENK TOSUN VE EMRE MOR
Mehmet Kaya, yerli ve yabancı oyuncularla ilgilendiklerini söyledi. Başkan Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor ile görüştüklerini açıkladı.
GALATASARAY'DAN DA TRANSFER
Ayrıca Mehmet Kaya, Cenk Tosun ve Emre Mor transferleri harici Galatasaray'dan da bir oyuncu ile görüştüklerini açıkladı.