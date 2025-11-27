Everton'da Idrissa Gueye ve Michael Keene barıştırıldı

Karşılaşmanın 13. dakikasında Everton'ın deneyimli orta sahası Idrissa Gueye, yaşanan anlaşmazlık sonrası takım arkadaşı Michael Keene'e tokat attı. Bu hareketin ardından hakem Gueye'yi direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

RİNG ATMOSFERİNDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Maç sonrası büyük yankı uyandıran gerilimin ardından kulüp yönetimi, antrenman tesislerinde ring havası oluşturulan özel bir alan hazırlayarak iki oyuncuyu yüz yüze görüştürdü.

SARILARAK BARIŞTILAR

Yapılan görüşmede taraflar sorunlarını konuşarak çözüme kavuşturdu. Idrissa Gueye ve Michael Keene, görüşmenin sonunda birbirlerine sarılarak olayın geride kaldığını gösterdi.