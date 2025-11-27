Everton'da Idrissa Gueye ve Michael Keene barıştırıldı
Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Old Trafford’da Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ancak maçın önüne geçen olay, Idrissa Gueye ile Michael Keene arasında yaşanan tartışma oldu. Idrissa Gueye'nin Michael Kean'e attığı tokat sonrası süreç tatlıya bağlandı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Everton'ın deneyimli orta sahası Idrissa Gueye, yaşanan anlaşmazlık sonrası takım arkadaşı Michael Keene'e tokat attı. Bu hareketin ardından hakem Gueye'yi direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
RİNG ATMOSFERİNDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Maç sonrası büyük yankı uyandıran gerilimin ardından kulüp yönetimi, antrenman tesislerinde ring havası oluşturulan özel bir alan hazırlayarak iki oyuncuyu yüz yüze görüştürdü.
SARILARAK BARIŞTILAR
Yapılan görüşmede taraflar sorunlarını konuşarak çözüme kavuşturdu. Idrissa Gueye ve Michael Keene, görüşmenin sonunda birbirlerine sarılarak olayın geride kaldığını gösterdi.