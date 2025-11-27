PODCAST CANLI YAYIN

Dragao'da farklı zafer! Porto - Nice: 3-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Francesco Farioli yönetimindeki Porto, sahasında Nice’i konuk etti. Dragao Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Porto'nun gollerini 1 ve 33. dakikalarda Gabriel Vega, 61. dakikada ise Samu Omorodion kaydetti. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi puanını 10'a yükseltti. Nice ise puansız kaldı.

Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Porto sahasında Malmö'yü ağırlayacak. Nice ise Braga ile karşılaşacak.

