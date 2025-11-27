Dragao'da farklı zafer! Porto - Nice: 3-0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta mücadelesinde Francesco Farioli yönetimindeki Porto, sahasında Nice’i konuk etti. Dragao Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Porto'nun gollerini 1 ve 33. dakikalarda Gabriel Vega, 61. dakikada ise Samu Omorodion kaydetti. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi puanını 10'a yükseltti. Nice ise puansız kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Porto sahasında Malmö'yü ağırlayacak. Nice ise Braga ile karşılaşacak.