Dragao'da farklı zafer! Porto - Nice: 3-0 | MAÇ SONUCU

Porto'nun gollerini 1 ve 33. dakikalarda Gabriel Vega, 61. dakikada ise Samu Omorodion kaydetti. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi puanını 10'a yükseltti. Nice ise puansız kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Porto sahasında Malmö'yü ağırlayacak. Nice ise Braga ile karşılaşacak.