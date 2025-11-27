Beşiktaş'ta kara tablo!

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performans ile geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynadığı ilk 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 22 puan toplamıştı. Beşiktaş'ın, bu sezon yine aynı periyotta galibiyet sayısı yerinde sayarken 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve 21 puanda kaldı.

Geçen sezon büyük hüsran ile Kasım ayına giren Beşiktaş'ta bu sezon da değişen bir şey yok. Ortaya çıkan sonuçlar Kartal'ın bir adım ileri gitmediğini hatta daha geride olduğunu gösteriyor.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynadığı ilk 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 22 puan toplamıştı. Beşiktaş'ın, bu sezon yine aynı periyotta galibiyet sayısı yerinde sayarken 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve 21 puanda kaldı.



AYNI GOLÜ ATTI

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 5. sırada bulunan Beşiktaş, şimdi ise 7.'liğe gerilemiş durumda. Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Jota Silva ve Cengiz Ünder'i orta saha ile hücumu güçlendirmek için önemli maliyetlerle kadrosuna dahil eden Kartal, geçen sezon olduğu gibi yine 22 gol attı.

KALESİNDE DAHA FAZLA GOL GÖRDÜ

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı takviyeleri ise savunmadaki tabloyu değiştirmeye yetmedi. 2024-25'te çıktığı 13 maçta kalesinde 15 top gören siyah-beyazlı ekip, yeni sezonda ise 17 gol yedi.

