Beşiktaş'ta kara tablo!

Geçen sezon büyük hüsran ile Kasım ayına giren Beşiktaş'ta bu sezon da değişen bir şey yok. Ortaya çıkan sonuçlar Kartal'ın bir adım ileri gitmediğini hatta daha geride olduğunu gösteriyor.



GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE



Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynadığı ilk 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 22 puan toplamıştı. Beşiktaş'ın, bu sezon yine aynı periyotta galibiyet sayısı yerinde sayarken 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve 21 puanda kaldı.