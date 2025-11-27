Beşiktaş'a Polonya'dan on numara
Beşiktaş, Gornik Zabrze'de forma giyen on numara Patrik Hellebrand ile ilgileniyor. Ana mevkisi on numara olan 26 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor.
Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ocak ayında orta saha transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için Polonya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz'in haberine göre siyah-beyazlılar, Gornik Zabrze'de forma giyen on numara Patrik Hellebrand ile ilgileniyor.
OYUNCUYU SATMAYA SICAK BAKIYORLAR
Haberde ayrıca maddi sıkıntılar çeken Polonyalı kulübün oyuncuyu satmaya sıcak bakacağı belirtildi.