Beşiktaş'a Polonya'dan on numara

Beşiktaş, Gornik Zabrze'de forma giyen on numara Patrik Hellebrand ile ilgileniyor. Ana mevkisi on numara olan 26 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor.

Beşiktaş'a Polonya'dan on numara

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Ocak ayında orta saha transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için Polonya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'A POLONYA'DAN ON NUMARA

Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz'in haberine göre siyah-beyazlılar, Gornik Zabrze'de forma giyen on numara Patrik Hellebrand ile ilgileniyor.



OYUNCUYU SATMAYA SICAK BAKIYORLAR

Haberde ayrıca maddi sıkıntılar çeken Polonyalı kulübün oyuncuyu satmaya sıcak bakacağı belirtildi. Ana mevkisi on numara olan 26 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara olarak da görev yapabiliyor.

