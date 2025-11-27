Anadolu Efes'te Kokoskov dönemi sona erdi!

PODCAST CANLI YAYIN

Anadolu Efes, Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu sezon Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Sırp başantrenör, Euroleague'de ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.

Bu sezon Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Sırp başantrenör, Euroleague'de ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.

Anadolu Efes, Euroleague'de son olarak Monaco'ya deplasmanda 102-66 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."
