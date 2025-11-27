Anadolu Efes'te Kokoskov dönemi sona erdi!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."