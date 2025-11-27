PODCAST CANLI YAYIN

3 puan Donyell Malen'den! Aston Villa - Young Boys: 2-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Aston Villa, Young Boys’u Villa Park’ta konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı.

Aston Villa'nın gollerini 27. ve 42. dakikalarda Donyell Malen kaydetti. Young Boys'un tek golü ise 90. dakikada Joel Monteiro'dan geldi.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Aston Villa puanını 12'ye yükseltirken, Young Boys 6 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Aston Villa Basel deplasmanına çıkacak. Young Boys ise sahasında Lille'i ağırlayacak.

