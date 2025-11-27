PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam galibiyetle başladı! Türkiye - Bosna Hersek: 93-71 | MAÇ SONUCU

2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, ilk maçında Bosna Hersek ile karşılaştı. 12 Dev Adam parkeden çok önemli bir farkla 93-71 galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı. Ay yıldızlılar, maç boyunca elde ettiği üstünlüğü bırakmayarak rakibini mağlup etmeyi başardı.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - BOSNA HERSEK: 29-20
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - BOSNA HERSEK: 46-45
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - BOSNA HERSEK: 67-58

