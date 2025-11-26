Zeljko Obradovic Partizan'dan istifa etti

Zeljko Obradovic, kariyerinin erken döneminde 1991-1993 yılları arasında Partizan'ı çalıştırmıştı. Aradan geçen yılların ardından 2021'de yeniden göreve gelerek kulüpte ikinci dönemine başlamıştı. Bu süreç, takım açısından önemli bir yeniden yapılanma dönemi olarak değerlendirilmişti. Ancak tecrübeli isim, üçüncü sezon tamamlanmadan görevinden ayrıldı.

Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Obradovic, "4,5 yıl önce sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en güzel hayali yaşamak için yola çıktım. 10 yıl sonra Partizanımızın Avrupa Ligi'nin tekrar parçası olmasını arzuluyor ve hedefliyordum. Bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, bunu en çok hak eden sizler sayesinde basketboldan çok daha fazlası haline geldi. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip istifamı sunmam gereken an geldi. Kulübümüze destek olan herkese, kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, kulübün tüm çalışanlarına, oyunculara, teknik ekibime ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Her zaman aranızdan biriyim, sonsuza dek minnettarım." ifadelerini kullandı.