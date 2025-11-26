Galatasaray - Union Saint Gilloise maç özeti | Galatasaray-St.Gilloise maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek grupta kritik bir kayıp yaşadı. Üç maçlık galibiyet serisi son bulan Sarı-Kırmızılılar 9 puanda kalırken, Belçika temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 6'ya çıkartarak üst tur iddiasını sürdürdü.