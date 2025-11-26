Galatasaray - Union Saint Gilloise maç özeti | Galatasaray-St.Gilloise maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise’a ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle 1-0 yenilerek gruptaki kritik bir virajı boş geçti. Üç maçlık galibiyet serisinin son bulduğu gecede Sarı-Kırmızılılar, ilk 8 hedefi adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İşte Galatasaray - Union Saint Gilloise maç özeti!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek grupta kritik bir kayıp yaşadı. Üç maçlık galibiyet serisi son bulan Sarı-Kırmızılılar 9 puanda kalırken, Belçika temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 6'ya çıkartarak üst tur iddiasını sürdürdü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.
Konuk ekip 57. dakikada David'in attığı golle öne geçerken, Sarı-Kırmızılılar özellikle ikinci yarıda yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin son bölümünde Arda Ünyay ikinci sarı karttan oyun dışı kalınca Galatasaray maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla temsilcimiz 9 puanda kalırken Belçika ekibi puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray bir sonraki maçını Monaco deplasmanında oynayacak, Union SG ise evinde Marsilya'yı ağırlayacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)