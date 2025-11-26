PODCAST CANLI YAYIN

CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk maçına çıkan Eczacıbaşı Dynavit, sahasında OK Zeleznicar’ı ağırladı. C Grubu’nun ilk haftasında oynanan karşılaşmada turuncu-beyazlı ekip rakibini 25-12, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Mücadeleye etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, üst üste bulduğu blok sayılarıyla skor avantajını kısa sürede ele geçirdi. Setin orta bölümünde Meliha ve Stysiak'ın yüksek yüzdeli performansını sürdürmesiyle rakibin geri dönüşüne izin verilmedi. Ev sahibi ekip, oyunun temposunu artırarak ilk seti 25-12 kazanmayı başardı.

İKİNCİ SETTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın ikinci periyoduna da hızlı giren Eczacıbaşı, üst üste bulduğu sayılarla yeniden öne geçti. Setin ortalarında yakaladığı üstünlüğü koruyan turuncu-beyazlılar, son bölümde de oyundaki hakimiyetini sürdürdü. Eczacıbaşı Dynavit ikinci seti 25-16 kazanarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

OK ZELEZNICAR ÜÇÜNCÜ SETE ETKİLİ BAŞLADI

Üçüncü sete bu kez konuk ekip hızlı başladı. OK Zeleznicar, bulduğu sayılarla 7-3 öne geçti ve periyoda üstünlük sağlayarak girdi. Ancak setin ilerleyen bölümünde oyun dengesi değişti. Eczacıbaşı'nda Stysiak ve Ebrar'ın etkili performansı devreye girince skor üstünlüğü yeniden ev sahibi ekibe geçti.

ECZACIBAŞI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU VE MAÇI BİTİRDİ

Setin son bölümünde oyundaki hakimiyetini sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, hata yapmadan oynayarak üçüncü seti 25-17 kazandı. Böylece turuncu-beyazlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma boyunca disiplinli oyun anlayışını koruyan Eczacıbaşı, gruba iyi bir başlangıç yaparak moral depoladı.

