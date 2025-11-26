Kartal uzatmada galip! Beşiktaş BOA - Charnay Basket: 89-87 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın dört periyotu boyunca skor dengesi sürekli değişti. İki takım da hücumda yüksek tempoyla oynarken, maç boyunca üstünlük el değiştirdi. Beşiktaş BOA, son dakikalarda skor avantajını koruyamadı ve mücadele 82-82'lik eşitlikle uzatmaya taşındı. Siyah-beyazlı ekip, taraftar desteğiyle uzatma bölümünde hata yapmadı.

Salon: BJK Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Diana Lapanovic (Slovenya), Edison Gjoni (Arnavutluk)

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2

Charnay Basket: Mayo 20, Chevaugeon 19, Thomas 17, Chabrier 3, Drame 4, Colas 6, Daramy 12, Dalstra 6, Toure

1. Periyot: 21-26

Devre: 38-47

3. Periyot: 63-64

Normal süre: 82-82