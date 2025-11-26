Kartal uzatmada galip! Beşiktaş BOA - Charnay Basket: 89-87 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar EuroCup’ın altıncı ve son haftasında J Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş BOA, sahasında Fransa temsilcisi Charnay Basket’i konuk etti. Normal süresi 82-82 eşitlikle tamamlanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Siyah-beyazlı ekip, uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden 89-87 galip ayrıldı.
Giriş Tarihi:
Karşılaşmanın dört periyotu boyunca skor dengesi sürekli değişti. İki takım da hücumda yüksek tempoyla oynarken, maç boyunca üstünlük el değiştirdi. Beşiktaş BOA, son dakikalarda skor avantajını koruyamadı ve mücadele 82-82'lik eşitlikle uzatmaya taşındı. Siyah-beyazlı ekip, taraftar desteğiyle uzatma bölümünde hata yapmadı.
Salon: BJK Gain Spor Kompleksi
Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Diana Lapanovic (Slovenya), Edison Gjoni (Arnavutluk)
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2
Charnay Basket: Mayo 20, Chevaugeon 19, Thomas 17, Chabrier 3, Drame 4, Colas 6, Daramy 12, Dalstra 6, Toure
1. Periyot: 21-26
Devre: 38-47
3. Periyot: 63-64
Normal süre: 82-82