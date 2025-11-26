Güney Kıbrıs'ta sürpriz kayıp! Pafos - Monaco: 2-2 | MAÇ SONUCU

PODCAST CANLI YAYIN

Temsilcimiz Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki rakibi olan Monaco, ligde önemli bir karşılaşmaya çıktı. Fransız ekibi, deplasmanda Pafos ile karşı karşıya geldi. Alphamega Stadyumu’nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk bölümünden itibaren iki takım da hücumu düşünerek oynadı. Ev sahibi Pafos, etkili ataklarının karşılığını alarak skor üstünlüğünü yakaladı. Monaco ise geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve cevap vererek skora denge getirdi. Maç boyunca temponun düşmediği karşılaşma, gol düellosu şeklinde devam etti.

Ev sahibi ekip Pafos'ta goller David Luiz ve Ivan Sunjic'ten geldi. Pafos, bulduğu gollerle skor avantajını eline geçirdi ancak üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyamadı. Oyunun ilerleyen dakikalarında savunmada yaşanan hatalar sonucu skor dengelendi.

Konuk ekip Monaco'nun golleri ise Takumi Minamino ve Folarin Balogun tarafından kaydedildi. Fransız temsilcisi, geriye düştüğü anlarda oyunu bırakmayarak skoru dengelemeyi başardı.

İKİ TAKIM DA PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Karşılaşmanın 2-2 sona ermesiyle birlikte iki takım da puanını 6'ya yükseltti. Mücadelenin ardından grup dengesi korunurken, gelecek hafta sonuçların belirleyici olacağı bir döneme girildi.

SIRADAKİ MAÇLAR BELLİ OLDU

Pafos, ligde bir sonraki karşılaşmasında Juventus deplasmanına çıkacak. Monaco ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fransız temsilcisinin iç sahada oynayacağı mücadele, grup aşamasında kritik bir karşılaşma olarak öne çıkacak.

