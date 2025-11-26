Maça hızlı başlayan Monaco, hücum organizasyonlarında başarılı bir performans sergileyerek kısa sürede farkı açmaya başladı. Anadolu Efes ise savunmada istediği direnci ortaya koymakta zorlandı. İlk periyotlardan itibaren oyunun temposu ev sahibi ekip tarafından belirlendi.

ANADOLU EFES'TEN SEZONUN 8. MAĞLUBİYETİ

Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde farkın kapanmasına izin vermeyen Monaco, skor üstünlüğünü korudu. Maçın sonunda sahadan 102-66 galip ayrılan Fransız temsilcisi, EuroLeague'de 8. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise bu sonuçla birlikte sezonun 8. mağlubiyetini aldı.

Mücadele sonrası iki takımın puan tablosundaki durumları netleşti. Monaco galibiyet sayısını artırarak yoluna devam ederken, Anadolu Efes üst sıralarla arasındaki farkı kapatma şansını değerlendiremedi. Temsilcimiz, sezonun kalan bölümünde toparlanmak için kritik maçlara çıkacak.