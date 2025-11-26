Derbi mücadelesi setler boyunca dengeli geçti. İki takım da üstünlüğü elinde tutmak için büyük mücadele sergilerken karşılaşma yüksek tempoyla oynandı. Heyecan seviyesinin maç boyunca düşmediği müsabakada her iki ekip de kritik anlarda skor üretmeyi başardı.

GALATASARAY DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Zorlu derbinin sonunda gülen taraf Galatasaray HDI Sigorta oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Beş sete uzayan karşılaşma, nefesleri kesen ralliler ve oyun içerisinde sürekli değişen skor dengesiyle dikkat çekti.