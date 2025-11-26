PODCAST CANLI YAYIN

Derbinin kazananı Aslan! Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana: 3-2 | MAÇ SONUCU

SMS Grup Efeler Ligi’nin 5. haftasında heyecan dolu bir derbi karşılaşması oynandı. Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar derbiyi 3-2 kazandı.

Derbi mücadelesi setler boyunca dengeli geçti. İki takım da üstünlüğü elinde tutmak için büyük mücadele sergilerken karşılaşma yüksek tempoyla oynandı. Heyecan seviyesinin maç boyunca düşmediği müsabakada her iki ekip de kritik anlarda skor üretmeyi başardı.

GALATASARAY DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Zorlu derbinin sonunda gülen taraf Galatasaray HDI Sigorta oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Beş sete uzayan karşılaşma, nefesleri kesen ralliler ve oyun içerisinde sürekli değişen skor dengesiyle dikkat çekti.

