Müsabakanın 26. dakikasında Viktor Dadason sahneye çıkarak Kopenhag'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, bulduğu golün ardından oyunda dengeyi korudu ve ilk bölümde üstünlüğünü kaybetmedi. Kairat Almaty ise ilk yarıda skora denge getirecek pozisyonlar üretmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

JORDAN LARSSON PENALTIDAN FARKI ARTIRDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Kopenhag, 59. dakikada önemli bir fırsat yakaladı. Jordan Larsson, kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. Bu golün ardından tribünlerin desteğiyle tempo yükseldi. Ev sahibi takım oyunun kontrolünü elinde tutarken, rakip savunma zaman zaman zor anlar yaşadı.

ROBERT SILVA SKORU 3-0'A GETİRDİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında Robert Silva fileleri havalandırarak farkı üçe çıkardı. Kopenhag, bu golle birlikte rahat bir skor avantajı yakaladı. Ancak mücadelede son bölümde dengeler değişti ve Kairat Almaty karşılaşmayı bırakmadı.

KAIRAT ALMATY'DAN GEÇ GELEN GOLLER

Kazakistan temsilcisi, maçın son dakikalarında mücadeleyi hareketlendirdi. 81. dakikada Dastan Satpaev'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 90. dakikada Olzhas Baybek'in golüyle fark bire inse de kalan sürede eşitlik sağlanamadı. Kairat Almaty'nin çabası sonuç vermeyince mücadele 3-2 tamamlandı.

KOPENHAG PUANINI 4'E YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Kairat Almaty ise 1 puanda kaldı ve Devler Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamadı. Maçın ardından iki takım da grup sıralamasındaki konumlarını korudu.

SIRADAKİ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Kopenhag, Villarreal deplasmanına çıkacak. Kairat Almaty ise sahasında Olympiakos'u ağırlayacak. Grup etabının kritik haftasına girilirken iki takım için de sonuçlar belirleyici olacak.