Arsenal-Bayern Münih maçı canlı nereden izlenir? Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu, 5. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri sahne alıyor. Grup etabında fire vermeden yoluna devam eden iki dev ekip, Arsenal ile Bayern Münih, zirve mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Peki Arsenal-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Dört maçta dört galibiyet alan iki takım arasında Arsenal, henüz kalesinde gol dahi görmeyerek dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu dev randevu, gruptaki dengeleri tamamen değiştirebilecek nitelikte. Peki Arsenal-Bayern Münih maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgileri…
Arsenal-Bayern Münih maçı saat kaçta?
Arsenal-Bayern Münih maçı, 26 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak.
Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Arsenal ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya, Saliba, Hincapie, Calafiori, Timber, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Trossard, Merino
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Bischof, Stasinic, Pavlovic, Goretzka, Olise, Karl, Diaz, Kane