PODCAST CANLI YAYIN

Arsenal-Bayern Münih maçı canlı nereden izlenir? Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu, 5. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri sahne alıyor. Grup etabında fire vermeden yoluna devam eden iki dev ekip, Arsenal ile Bayern Münih, zirve mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Peki Arsenal-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arsenal-Bayern Münih maçı canlı nereden izlenir? Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Dört maçta dört galibiyet alan iki takım arasında Arsenal, henüz kalesinde gol dahi görmeyerek dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Bu dev randevu, gruptaki dengeleri tamamen değiştirebilecek nitelikte. Peki Arsenal-Bayern Münih maçı canlı nereden izlenir? İşte maç bilgileri…

AAAA

Arsenal-Bayern Münih maçı saat kaçta?

Arsenal-Bayern Münih maçı, 26 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak.

AAAA

Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Arsenal ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ARSENAL-BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

AAAA

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Saliba, Hincapie, Calafiori, Timber, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Trossard, Merino

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Bischof, Stasinic, Pavlovic, Goretzka, Olise, Karl, Diaz, Kane

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
İdefix
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
İsrail'in endişesi KAAN: "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!