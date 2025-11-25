Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!





AS gazetesinde yer alan haberde Amrabat için, "Faslı futbolcunun sahada bulunması, diğer oyuncuların rollerini çok daha verimli şekilde yerine getirmelerini sağlıyor. Amrabat, geniş alanları kapatma ve sahada yüksek mesafe kat etme becerisiyle takımın dengesini belirgin biçimde artırıyor." ifadeleri kullanıldı.



Afrika Kupası nedeniyle Amrabat'ın yokluğu, Real Betis üzerinde önemli bir boşluk yaratacak.



FENERBAHÇE İLE BONSERVİS GÖRÜŞMESİ



Haberde ayrıca, Faslı futbolcunun bu etkili performansı sonrası Real Betis'in sezon sonunda Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapacağı vurgulandı. Girona maçında da gözle görülür şekilde değerini ortaya koyan Amrabat için İspanyol ekibinin bonservis opsiyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

