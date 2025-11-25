Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Bulgar hakem Aleksandar Vinaliev ile Sırbistan'dan Dejan Rogic yönetti. Sarı-lacivertli ekip setleri 25-18, 25-19 ve 25-12'lik skorlarla kazanarak rakibine fırsat tanımadı. Mücadele toplam 71 dakika sürdü.

Fenerbahçe Medicana'da Korneluk, Hande Baladın, Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Fedorovtseva ve Arelya Karasoy ilk altıda görev aldı. Gizem Örge, Safronova ve Beril Çoban da oyuna dahil olan isimlerdi.