Galatasaray'da yeni kriz ihtimali!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında salı günü Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un, bu mücadelede forma giymesi bekleniyor.



Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Gençlerbirliği maçından önce yaptığı açıklamada, "Jakobs sürpriz oldu. Salı günü sahada olmasını bekliyoruz." dedi.



CEZA SINIRINDA!



Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, bu maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.



Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.