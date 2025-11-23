PODCAST CANLI YAYIN

Union Saint-Gilloise'in yıldızı Fedde Leysen Galatasaray maçında oynayabilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Union Saint-Gilloise, kritik maç öncesi sakatlık şoku yaşamıştı. Cercle Brugge ile oynanan ve 2-0 kazanılan lig maçının 12. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Fedde Leysen’in durumu netleşmeye başladı. Yıldız futbolcu, sarı kırmızılılara karşı forma giyebilecek.

Mücadelenin ilk bölümünde sağ ayağıyla müdahale ederken dengesini kaybeden Leysen, tüm ağırlığının ayak bileğine binmesiyle ağır bir burkulma yaşadı. Oyundan çıkmasına rağmen genç oyuncunun temas sonrası yürüyebilmesi ve koltuk değneği kullanmaması teknik ekibi umutlandırdı.

TEKNİK DİREKTÖR HUBERT'TEN AÇIKLAMA

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncusunun durumunun beklenenden iyi olduğunu belirtti. Hubert, "Fedde kötü bir şekilde düştü ama yürüyebiliyordu. Durumu salı günkü Galatasaray maçı için oldukça olumlu görünüyor." açıklamasını yaptı.

KRİTİK RANDEVU SALI GÜNÜ

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, salı günü İstanbul'da oynanacak. Belçika ekibi, Leysen'i karşılaşmaya yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

