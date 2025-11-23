Teofilo Gutierrez'den çarpıcı sözler! "Jhon Duran'ın ihtiyacı iki tokat!"

Control Dirigido TV'ye konuşan Teófilo Gutiérrez, vatandaşı Jhon Duran'ın Kolombiya'nın en önemli santrfor adaylarından biri olduğunu belirtti. Deneyimli golcü, "Harika bir oyuncu, büyük potansiyeli var ama artık bunu göstermesi gerekiyor. İhtiyacı olan tek şey sarsıcı iki tokat (gülerek) ve kendine gelmesi. Hepsi bu." sözleriyle genç isme hem espri hem de uyarı içerikli bir mesaj verdi.

"DURAN KENDİNİ DÜNYANIN EN İYİSİ SANIYOR"

Gutiérrez, Jhon Duran'ın karakterinin çok konuşulduğunu da dile getirdi. "Onu kimse değiştiremez. Duran kendini dünyanın en iyisi sanıyor. Luiz Díaz da dünyanın en iyisi olduğunu düşünmüyor mu? Elbette düşünüyor ama bunu Duran gibi açık açık söylemiyor. Bu tamamen kişilik meselesi." ifadelerini kullandı.

KOLOMBİYA MİLLİ TAKIMI'NDA KRİTİK VİRAJ

Kolombiya basınında yer alan analizlere göre Jhon Duran, ülkenin gelecek planları içinde önemli bir santrfor adayı olsa da 2026 Dünya Kupası'nın kadrosuna girebilmesi için teknik direktör Néstor Lorenzo'nun güvenini yeniden kazanmak zorunda. Duran, milli formayı son olarak 6 Haziran 2025'te Peru'ya karşı oynamış ve o tarihten bu yana kadroya çağrılmamıştı.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer edilen Jhon Duran, sık sık yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performansıyla Fenerbahçe'de beklenen etkiyi yaratamadı.

Sarı-lacivertli formayla 9 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, toplam 385 dakikada 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Genç yaşına rağmen büyük potansiyel taşıdığı kabul edilen Jhon Duran'ın hem kulüp hem de milli takım seviyesinde toparlanması gerektiği vurgulanırken, Teo'nun sözleri Kolombiya futbolunda geniş yankı uyandırdı.