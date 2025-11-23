PODCAST CANLI YAYIN

Rotterdam'da 4 gollü bozgun! Feyenoord - NEC Nijmegen: 2-4 | MAÇ SONUCU

Hollanda Ligi 13. hafta mücadelesinde Feyenoord, taraftarı önünde NEC Nijmegen’i ağırladı ancak sahadan istediği sonucu alamadı. Feyenoord Stadium’da oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-2 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Karşılaşmada NEC'in gollerini Bryan Linssen, Noe Lebreton ve Kento Shiogai (2) kaydetti. Ev sahibi Feyenoord'un sayıları ise Leo Sauer ve Bart Nieuwkoop'tan geldi.

PUAN DURUMU DEĞİŞTİ

Bu sonucun ardından Feyenoord 28 puanda kalırken, çıkışını sürdüren NEC Nijmegen puanını 21'e yükseltti.

Konuk ekip hem skor hem oyun olarak üstün bir performans sergilerken, Feyenoord'da alınan bu mağlubiyet tribünlerde büyük hayal kırıklığı yarattı.

