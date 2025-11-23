İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kasımpaşa , Pape Habib Gueye'nin 48 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Konuk ekip, bu üstünlüğü maç sonuna kadar koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi Alanyaspor , maçın 45+2. dakikasında Hwang Ui-jo ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Habib Gueye (AA)

PUAN DURUMUNDA DENGELER DEĞİŞTİ

Beş maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, ligdeki 3. galibiyetini elde ederek puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve haftayı 8. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.