Pape Habib Gueye'ye 4 dakika yetti! Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa, Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 2-1 kazanarak haftanın önemli galibiyetlerinden birine imza attı.

Ev sahibi Alanyaspor, maçın 45+2. dakikasında Hwang Ui-jo ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

KASIMPAŞA'DAN 4 DAKİKADA İKİ GOL

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'nin 48 ve 52. dakikalarda attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Konuk ekip, bu üstünlüğü maç sonuna kadar koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

PUAN DURUMUNDA DENGELER DEĞİŞTİ

Beş maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, ligdeki 3. galibiyetini elde ederek puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve haftayı 8. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

