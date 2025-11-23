Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

İLK KIRMIZI: BÁLOGH ÇIKTI, VAR GERİ ÇAĞIRDI

Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Göztepeli Miroshi'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından karar iptal edildi ve oyun faulle devam etti.