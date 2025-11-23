PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. İki takımın da kırmızı kartlarının VAR sonrası iptal edildiği zorlu randevu 0-0 sona erdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

İLK KIRMIZI: BÁLOGH ÇIKTI, VAR GERİ ÇAĞIRDI
Maçın 44. dakikasında Kocaelisporlu Balogh, Göztepeli Miroshi'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından karar iptal edildi ve oyun faulle devam etti.

Göztepe ile Kocaelispor berabere kaldı (AA)Göztepe ile Kocaelispor berabere kaldı (AA)

MIROSHI'YE DE İPTAL KARARI
İlk yarının uzatma dakikalarında bu kez Göztepeli Miroshi, sert müdahale gerekçesiyle kırmızı kart gördü. VAR'ın devreye girmesiyle ikinci kırmızı kart kararı da iptal edildi.
Her iki oyuncu da iptal edilen kırmızıların ardından sarı kartla cezalandırıldı.

BİRER PUANLA AYRILDILAR
Bu sonuçla Göztepe puanını 23'e yükseltirken, Kocaelispor 15 puana ulaştı. İzmir ekibi ligde yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmayı başardı.

GELECEK HAFTA
Göztepe, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

