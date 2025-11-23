Atletico Madrid'e 3 puanı getiren gol, 82. dakikada Getafeli Domingos Duarte'nin kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Mücadele boyunca rakip savunmayı aşmakta zorlanan Madrid ekibi, son bölümde bulduğu şansla sahadan galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 28'e yükseltti. Ev sahibi Getafe ise 17 puanda kaldı.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek. Getafe ise Elche ile karşılaşacak.