Trabzonspor'da hedef Jeremie Boga!





BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR



Ancak Nice kulübü ile yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştı. Zaman zaman yedek kalan oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 1.72 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve forvet arkası Jeremie pozisyonlarında da görev yapabiliyor.