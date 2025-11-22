PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da hedef Jeremie Boga!

Trabzonspor, yaz döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga için yeniden harekete geçiyor. Fatih Tekke'nin özellikle istediği yıldız kanat oyuncusu için devre arasında ilk resmi adım atılacak.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor devre arasında hem savunmasını hem de hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa'ya gitmişti. İkilinin hedefinde sol kanat Jeremie Boga ve hücum oyuncusu Wesley Said vardı.

İLK HAMLE: BOGA

Yönetim, ilk hamleyi Boga için yapma kararı aldı. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Jeremie Boga, Trabzonspor'un radarından düşmedi. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Tekke'nin öncelikli hedefleri arasında bulunuyordu.



BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Ancak Nice kulübü ile yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştı. Zaman zaman yedek kalan oyuncunun 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 1.72 boyundaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve forvet arkası Jeremie pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

