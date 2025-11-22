PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Başakşehir'e bileniyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın devamında 5'e 2 pas organizasyonları üzerinde çalışan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmalarla tempoyu artırdı. Günün çalışması çift kale maçla tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.

