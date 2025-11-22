Karşılaşmanın tek golü 55. dakikada penaltıdan geldi. Tecrübeli golcü Iago Aspas, hata yapmayarak Celta Vigo'ya 3 puanı kazandıran isim oldu.

CELTA VIGO 10. SIRADA

Bu galibiyetle ligde 3. kez kazanan Celta Vigo, puanını 16'ya yükselterek 10. sıraya yerleşti. Alaves ise 15 puanda kalarak haftayı 12. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA ZORLU RAKİPLER

LaLiga'nın 14. haftasında Alaves, deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Celta Vigo ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.