PODCAST CANLI YAYIN

Tek gol yetti! Alaves - Celta Vigo: 0-1 | MAÇ SONUCU

LaLiga’nın 13. haftasında Alaves, sahasında Celta Vigo’yu Mendizorrotza Stadyumu’nda ağırladı. Mücadele, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Giriş Tarihi:
Tek gol yetti! Alaves - Celta Vigo: 0-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın tek golü 55. dakikada penaltıdan geldi. Tecrübeli golcü Iago Aspas, hata yapmayarak Celta Vigo'ya 3 puanı kazandıran isim oldu.

CELTA VIGO 10. SIRADA

Bu galibiyetle ligde 3. kez kazanan Celta Vigo, puanını 16'ya yükselterek 10. sıraya yerleşti. Alaves ise 15 puanda kalarak haftayı 12. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA ZORLU RAKİPLER

LaLiga'nın 14. haftasında Alaves, deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Celta Vigo ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İDEFİX
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!