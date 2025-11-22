Tek gol yetti! Alaves - Celta Vigo: 0-1 | MAÇ SONUCU
LaLiga’nın 13. haftasında Alaves, sahasında Celta Vigo’yu Mendizorrotza Stadyumu’nda ağırladı. Mücadele, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın tek golü 55. dakikada penaltıdan geldi. Tecrübeli golcü Iago Aspas, hata yapmayarak Celta Vigo'ya 3 puanı kazandıran isim oldu.
CELTA VIGO 10. SIRADA
Bu galibiyetle ligde 3. kez kazanan Celta Vigo, puanını 16'ya yükselterek 10. sıraya yerleşti. Alaves ise 15 puanda kalarak haftayı 12. sırada tamamladı.
GELECEK HAFTA ZORLU RAKİPLER
LaLiga'nın 14. haftasında Alaves, deplasmanda Barcelona'ya konuk olacak. Celta Vigo ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.