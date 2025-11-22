Real Madrid'den Arda Güler'i altüst edebilecek transfer!

İspanyol basınındaki haberlere göre Real Madrid yönetimi, Tchouameni ve Camavinga'nın fizik gücüne rağmen orta sahada organizasyonu üstlenecek bir oyuncunun eksikliğini hissediyor. Bu doğrultuda Liverpool forması giyen Szoboszlai'nin transfer ihtimali masaya yatırıldı. Kulüp, Bellingham ve Arda'nın yaratıcılığına destek verecek bir oyun kurucu arayışında.

Arda Güler ve Dominik (GOAL) ARDA VE SZOBOSZLAI ARASINDAKİ GERGİN GEÇMİŞ

Szoboszlai ismi Arda Güler açısından özel bir anlam taşıyor. Türkiye ile Macaristan arasında oynanan ve toplamda 6-1'lik üstünlükle sonuçlanan iki maçtan sonra ikili arasında sosyal medyaya yansıyan bir atışma yaşanmıştı.

Macar oyuncunun sahada Arda'ya söylediği sözlere genç yıldız sus işaretiyle karşılık vermiş, Szoboszlai daha sonra Arda'nın Real Madrid'de az süre aldığıyla ilgili alaycı bir paylaşım yapmıştı. Arda ise "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" sözleriyle yanıt vermişti.