Real Madrid'den Arda Güler'i altüst edebilecek transfer!
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili İspanya’dan dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kulübün, orta sahayı güçlendirmek için Liverpool’un yıldızı Dominik Szoboszlai’yi gündemine aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, iki futbolcu arasında geçmişte yaşanan gerginlik nedeniyle milli futbolcu açısından beklenmedik bir durum yaratabilir.
İspanyol basınındaki haberlere göre Real Madrid yönetimi, Tchouameni ve Camavinga'nın fizik gücüne rağmen orta sahada organizasyonu üstlenecek bir oyuncunun eksikliğini hissediyor. Bu doğrultuda Liverpool forması giyen Szoboszlai'nin transfer ihtimali masaya yatırıldı. Kulüp, Bellingham ve Arda'nın yaratıcılığına destek verecek bir oyun kurucu arayışında.
ARDA VE SZOBOSZLAI ARASINDAKİ GERGİN GEÇMİŞ
Szoboszlai ismi Arda Güler açısından özel bir anlam taşıyor. Türkiye ile Macaristan arasında oynanan ve toplamda 6-1'lik üstünlükle sonuçlanan iki maçtan sonra ikili arasında sosyal medyaya yansıyan bir atışma yaşanmıştı.
Macar oyuncunun sahada Arda'ya söylediği sözlere genç yıldız sus işaretiyle karşılık vermiş, Szoboszlai daha sonra Arda'nın Real Madrid'de az süre aldığıyla ilgili alaycı bir paylaşım yapmıştı. Arda ise "Bu adam şaka gibi, 6 gol yetmedi mi?" sözleriyle yanıt vermişti.
ARDA ARTIK REAL MADRİD'İN VAZGEÇİLMEZİ
Xabi Alonso sonrası form grafiği yükselen Arda Güler, Real Madrid'de artık ilk 11'in önemli bir parçası. Genç futbolcu, sezon başındaki yedek kalma dönemini geride bırakırken hem teknik ekibin hem de taraftarların güvenini kazandı. Ancak Real Madrid yönetiminin orta sahaya yeni bir lider oyuncu ekleme düşüncesi hâlâ geçerliliğini koruyor.
TRANSFER DURUMU BELİRSİZ GÜNDEM İSE SICAK
Szoboszlai'nin Real Madrid'e olası transferi, yalnızca mali şartlar nedeniyle değil, iki futbolcu arasındaki geçmiş gerginlik nedeniyle de tartışma yaratıyor. Buna rağmen geçmişte Cristiano Ronaldo ve Marcelo'nun benzer bir gerilim sonrası yakın arkadaş olması örneği hatırlatılarak, Arda ve Szoboszlai'nin de aynı takımda uyum sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Real Madrid'in bu hamleyi yapıp yapmayacağı önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Ancak kesin olan bir şey var: Arda Güler, artık Madrid'in merkez planında ve kendisi ne olursa olsun bu rekabetten güçlenerek çıkacak bir seviyeye ulaşmış durumda.