Okan Buruk ve Volkan Demirel arasında tartışma
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk ederken ilk yarıda saha kenarında gergin anlar yaşandı. İki takımın teknik direktörleri tartıştı.
Giriş Tarihi:
İlk yarının son bölümünde Gençlerbirliği'nden bir oyuncunun sakatlanması sonrası Galatasaraylı Kazımcan Karataş müdahale etmek istedi. Bu esnada iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma çıkarken, kenar yönetimleri de olaya dahil oldu.
DÖRDÜNCÜ HAKEM SAKİNLEŞTİRDİ
Pozisyonun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel arasında sözlü bir tartışma yaşandığı kameralara yansıdı. İki teknik adamın birbirlerine tepki gösterdiği anlarda dördüncü hakem araya girerek ortamı sakinleştirdi.