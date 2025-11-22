Manchester United'dan sürpriz Bruno Fernandes kararı!

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, Portekizli oyuncu Bruno Fernandes için flaş bir karar aldı.





Teamtalk'ın haberine göre, Orta sahasını güçlendirmek isteyen Manchester United, transfer bütçesini artırmak adına kaptan Bruno Fernandes'i satış listesine koymayı planlıyor.



Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızdan gelecek yüksek bonservisle kadro yapılanmasını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

