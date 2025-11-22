PODCAST CANLI YAYIN

Manchester United'dan sürpriz Bruno Fernandes kararı!

Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Manchester United, transfer bütçesini artırmak için Bruno Fernandes'i satış listesine koymayı planlıyor.

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, Portekizli oyuncu Bruno Fernandes için flaş bir karar aldı.


Teamtalk'ın haberine göre, Orta sahasını güçlendirmek isteyen Manchester United, transfer bütçesini artırmak adına kaptan Bruno Fernandes'i satış listesine koymayı planlıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızdan gelecek yüksek bonservisle kadro yapılanmasını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

