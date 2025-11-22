PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Gençlerbirliği karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı maçın 48. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Ceza sahasına topu taşıyan Barış Alper Yılmaz, Thalisson’un müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Pozisyonun ardından acı içinde yerde kalan Barış Alper Yılmaz, tedavi görmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun kısa süreli sakatlık yaşaması teknik heyeti endişelendirdi.

VAR'DAN İNCELEME GELMEDİ

Hakem Ozan Ergün, oyun durduktan sonra bir süre bekledi ancak VAR koltuğundaki Bülent Birincioğlu, hem inceleme hem de izleme uyarısında bulunmadı. Bu nedenle oyun penaltı kararı çıkmadan yeniden devam etti.

