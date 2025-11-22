Galatasaray Gençlerbirliği karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Pozisyonun ardından acı içinde yerde kalan Barış Alper Yılmaz, tedavi görmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun kısa süreli sakatlık yaşaması teknik heyeti endişelendirdi.

VAR'DAN İNCELEME GELMEDİ

Hakem Ozan Ergün, oyun durduktan sonra bir süre bekledi ancak VAR koltuğundaki Bülent Birincioğlu, hem inceleme hem de izleme uyarısında bulunmadı. Bu nedenle oyun penaltı kararı çıkmadan yeniden devam etti.