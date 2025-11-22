PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Oosterwolde tehlikesi!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.



KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK

Hollandalı savunmacı, müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.

