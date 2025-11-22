Barcelona, henüz 4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti. Polonyalı yıldız, böylece modernize edilen Camp Nou'da atılan ilk golü kaydederek tarihe geçti. İlk yarının sonunda Ferran Torres farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarının hemen başında Fermin Lopez skoru 3-0'a getirdi. Maçın son sözünü ise 90. dakikada bir kez daha Ferran Torres söyledi.

Athletic Bilbao'da Ohian Sancet, 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken mücadelede kalan bölümde konuk ekibin oyuna ortak olması mümkün olmadı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti. Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.

Barcelona gelecek hafta sahasında Alaves'i ağırlayacak. Athletic Bilbao ise Levante deplasmanına çıkacak.